Il difensore tedesco è uno dei punti fermi del progetto dell'Inter, ma le pretendenti non mancano

Gianni Pampinella Redattore 30 maggio 2026 (modifica il 30 maggio 2026 | 18:02)

Yann Bisseck è stato uno dei protagonisti della straordinaria stagione dell'Inter che si è appena conclusa. Con Cristian Chivu il difensore ha trovato centralità nel progetto, per questo è considerato uno dei punti fermi dell'Inter che verrà. Ma, nel calcio di oggi, nessuno è incedibile e davanti a una grande offerta, il club nerazzurro potrebbe pensare di cedere il difensore tedesco.

"Sul biglietto da visita c'è scritto “mister 50 milioni”. Yann Bisseck ha trovato un motivo per godersi questo fine maggio chiuso con una delusione: la mancata convocazione al Mondiale. I tre gol in 36 partite i due trofei vinti in nerazzurro non sono bastati a convincere Nagelsmann a convocarlo per la spedizione. Tuttavia, Bisseck può consolarsi guardando Transfermarkt: ora vale 50 milioni di euro", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"I grazie da dispensare sono due: il primo ad Ausilio, che ci ha creduto fin da subito, portandolo a Milano dopo un paio di annate buone in Danimarca, e il secondo a Chivu. L’allenatore nerazzurro l’ha messo al centro del progetto schierandolo come braccetto, soprattutto nella seconda parte di stagione. In stagione ha segnato tre gol e servito due assist. Da qui la valutazione di 50 milioni, anche se le pretendenti non mancano".

"Bisseck, in scadenza nel 2029, ha cambiato agente da poco, passando con Branchini. Stando a quanto riportato dalla Bild sarebbe finito sul taccuino del Bayern Monaco, pronto a spendere una cifra considerevole per portare il centralone di Chivu all’Allianz Arena. Una suggestione, ovviamente. Fin qui non c’è niente di concreto, nessuna offerta, anche perché i bavaresi devono prima vendere Kim, reduce da un’annata in chiaroscuro. Il messaggio che filtra dai piani alti nerazzurri è doppio: massima fiducia, ma se dovesse arrivare un’offerta di un certo tipo sarebbe valutata".

(Gazzetta dello Sport)