La difesa è un reparto che certamente, in casa Inter, nella prossima stagione avrà un volto quasi completamente diverso

La difesa è un reparto che certamente, in casa Inter, nella prossima stagione avrà un volto quasi completamente diverso rispetto a quello del 25-26. Se Acerbi è sicuro dell'addio, però, lo stesso non si può dire per Stefan de Vrij, ancora in trattativa con il club per un possibile prolungamento. Ecco le ultime da Niccolò Ceccarini:

"Per quanto riguarda la difesa, l’addio di Acerbi è ormai sicuro mentre il discorso con De Vrij si è riaperto. Il giocatore vorrebbe restare e anche il club nerazzurro non vorrebbe perderlo. I dialoghi sono in corso. L’idea di Ausilio sarebbe un altro anno, l’olandese spererebbe in qualcosa in più".