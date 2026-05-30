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Inter, de Vrij resta? “Ecco la proposta di Ausilio. La quadra si può trovare inserendo…”

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La difesa è un reparto che certamente, in casa Inter, nella prossima stagione avrà un volto quasi completamente diverso
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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La difesa è un reparto che certamente, in casa Inter, nella prossima stagione avrà un volto quasi completamente diverso rispetto a quello del 25-26. Se Acerbi è sicuro dell'addio, però, lo stesso non si può dire per Stefan de Vrij, ancora in trattativa con il club per un possibile prolungamento. Ecco le ultime da Niccolò Ceccarini:

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"Per quanto riguarda la difesa, l’addio di Acerbi è ormai sicuro mentre il discorso con De Vrij si è riaperto. Il giocatore vorrebbe restare e anche il club nerazzurro non vorrebbe perderlo. I dialoghi sono in corso. L’idea di Ausilio sarebbe un altro anno, l’olandese spererebbe in qualcosa in più".

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"La quadra si potrebbe trovare a metà strada magari inserendo un’opzione di rinnovo anche per la stagione 2027-2028 con condizioni non troppo difficili da raggiungere".

(Fonte: TMW)

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