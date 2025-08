Bisseck pensa alle voci di mercato? “Che dicano quello che vogliono dire”

In un post sui social il giocatore ha scritto questa fase postando una foto che arriva dagli allenamenti alla Pinetina. Oggi non ha preso parte alla partita amichevole: non è ancora al top

Eva A. Provenzano Caporedattore 3 agosto 2025 (modifica il 3 agosto 2025 | 22:02)

Le varie indiscrezioni che arrivano dal calciomercato parlano di un'offerta del Crystal Palace per Yann Bisseck di 32 mln, un'offerta che l'Inter avrebbe rispedito al mittente perché la richiesta per il difensore tedesco sarebbe di 40 mln. Stando a quanto è stato scritto nelle scorse ore tra l'altro, il calciatore avrebbe accettato la nuova destinazione e il trasferimento in Premier League.

Il calciatore oggi non ha preso parte all'amichevole dell'Inter di Chivu contro l'Under23 di Vecchi. Non è ancora fisicamente al top e tornerà ad allenarsi insieme ai compagni nei prossimi giorni. Intanto dai social arriva un messaggio che sembra indirizzato a chi pensa ad un suo addio all'Inter. Tra le storie di Instagram del difensore dell'Inter c'è una foto che arriva dagli allenamenti sui campi della Pinetina, dove la squadra è in ritiro, e una frase. "E che dicano quello che vogliono dire...", ha scritto il giocatore.