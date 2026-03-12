L'Inter si prepara a un'estate in cui ci sarà parecchio lavoro da fare sul mercato: tante partenze, tanti arrivi e una squadra da rimodellare secondo le richieste di Chivu. Se alcuni sono già sicuri di partire avendo il contratto in scadenza, su altri giocatori dipenderà dalle offerte che arriveranno in sede nerazzurra. È il caso di Calhanoglu che sembrava vicino al rinnovo, ma i tanti problemi fisici potrebbero portarlo a cambiare aria.
calciomercato
Bisseck, rinnovo e poi? Lo scenario. Ecco dove l’Inter calerà l’asso: sul tavolo oltre 40 mln
"Scenario diverso per Yann Bisseck: il tedescone, sì che rinnoverà, ma ha estimatori sparsi, dal Bayern ad alcune semi-big di Premier. Per 40 milioni partirebbe senza strapparsi le treccine. Denzel Dumfries, invece, è sempre accompagnato da una clausola da 25 milioni fino a metà luglio: come ogni estate camminerà, quindi, su una corda sottile, un piede sarà dentro e l’altro fuori dal club. Al momento, l’Inter non sa se dovrà ingegnarsi per eventuali ricambi a destra, ma sa, invece, dove calare l’asso pesante: per l’uomo che cambierebbe il centrocampo di Chivu si potrà spendere, all’occorrenza, anche più di 40. Con un’avvertenza non banale: i nerazzurri non cercano un mediano “alla” Koné, vogliono (ancora) proprio Konè", scrive La Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA