L'Inter si prepara a un'estate in cui ci sarà parecchio lavoro da fare sul mercato: tante partenze, tanti arrivi e una squadra da rimodellare secondo le richieste di Chivu. Se alcuni sono già sicuri di partire avendo il contratto in scadenza, su altri giocatori dipenderà dalle offerte che arriveranno in sede nerazzurra. È il caso di Calhanoglu che sembrava vicino al rinnovo, ma i tanti problemi fisici potrebbero portarlo a cambiare aria.