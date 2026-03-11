Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno riportato aggiornamenti sul futuro di Calhanoglu e Mkhitaryan: ecco i dettagli

11 marzo 2026

Arrivano importanti novità in merito al futuro di Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. A riportarle sono Fabrizio Romano e Matteo Moretto.

Parte Romano che spiega la situazione legata al centrocampista turco: "Negli scorsi video vi ho raccontato di Hakan Calhanoglu e della possibilità concreta di separarsi dall'Inter e che dipenderà dai prossimi due mesi.

Più che un discorso di risultati sportivi o infortuni, è un discorso legato al rinnovo. O l'Inter e Calhanoglu si accordano sul rinnovo entro fine stagione oppure, se si entrerà nel mercato estivo senza prima aver prolungato il contratto, c'è la serissima probabilità di separarsi già in estate ma c'è un'altra questione da affrontare e che riguarda Mkhitaryan. L'età è un fattore, ogni settimana circolano voci diverse, si parla di permanenza sicura o di un addio, tante voci, ecco cosa ci risulta"

Su Mkhitaryan, interviene invece Moretto: "Mkhitaryan non è ancora sicuro che resti all'Inter l'anno prossimo. Non è stata ancora presa una decisione definitiva, le parti ne discuteranno seriamente verso la fine della stagione ma, ad oggi, è più un tema legato a cosa vuole fare Mkhitaryan che starebbe anche valutando di appendere gli scarpini al chiodo. Occhio, non è ancora deciso il futuro di Mkhitaryan all'Inter e le parti ne discuteranno verso il finire della stagione"