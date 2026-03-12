FC Inter 1908
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter si prepara a una vera e propria rifondazione nella prossima stagione. Già certi 4 addii per i giocatori in scadenza di contratto. In dubbio solo la permanenza di Mkhitaryan.

"In questa annunciata rivoluzione, alcuni saluteranno semplicemente perché il 30 giugno termina il rapporto di lavoro: da Acerbi a Sommer passando per Darmian e De Vrij, un sentito grazie per l’onorato servizio. Al contrario, deve essere ancora presa una decisione sul futuro di Mkhitaryan, vista la peculiarità del tuttofare armeno. Nel caso specifico del portiere, invece, l’Inter ha da tempo individuato un prediletto per dargli i guanti dopo lo svizzero: le paturnie di Vicario al Tottenham avvicinano l’ex Empoli alla Milano nerazzurra, sua prima scelta, almeno al momento. Ovviamente, esistono alternative, come Andrij Lunin, chiuso al Real Madrid dall’eterno Courtois, ma è l’azzurro il prediletto dai dirigenti e da Chivu", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Davanti a una difesa a cui verranno tolte rughe (occhio, tra gli altri, al 23enne Tarik Muharemovic del Sassuolo), cambierà pelle nel profondo pure la mediana. Sembra improbabile una quarta stagione di Davide Frattesi dopo così tanti mesi insapore e incolore, ma tutto o quasi nel reparto ruoterà attorno al futuro di Hakan Calhanoglu, primo della lista alla voce “nerazzurri in bilico”. Il club aveva pure pensato a un rinnovo tattico del contratto in scadenza 2027 ma, di fronte ai continui guai fisici, la separazione estiva è diventata probabile: non sarà, comunque, il turco la pedina con cui far soldi, visto che l’amato (da Hakan) Galatasaray non intende pagare più di 10-15 milioni", aggiunge il quotidiano.

 

