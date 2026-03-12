"In questa annunciata rivoluzione, alcuni saluteranno semplicemente perché il 30 giugno termina il rapporto di lavoro: da Acerbi a Sommer passando per Darmian e De Vrij, un sentito grazie per l’onorato servizio. Al contrario, deve essere ancora presa una decisione sul futuro di Mkhitaryan, vista la peculiarità del tuttofare armeno. Nel caso specifico del portiere, invece, l’Inter ha da tempo individuato un prediletto per dargli i guanti dopo lo svizzero: le paturnie di Vicario al Tottenham avvicinano l’ex Empoli alla Milano nerazzurra, sua prima scelta, almeno al momento. Ovviamente, esistono alternative, come Andrij Lunin, chiuso al Real Madrid dall’eterno Courtois, ma è l’azzurro il prediletto dai dirigenti e da Chivu", scrive La Gazzetta dello Sport.