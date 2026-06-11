"Bisseck, che ha estimatori sparsi per l’Europa, dovrebbe rimanere. La tentazione di incamerare liquidi da una cessione esisteva, è vero. Però non era così forte. Branchini pochi giorni fa aveva affermato di non essere a conoscenza di alcuna offerta del Bayern e ha ribadito che «Yann è felice all’Inter». E l’incontro di ieri in sede ha rafforzato il desiderio di andare avanti. Non solo: l’Inter ha mosso i primi passi per offrire anche a lui il rinnovo nononostante il contratto già lungo (2029). L’idea è di respingere i corteggiatori e anzi impostare un programma a lungo termine, per premiare una delle grandi rivelazioni della stagione appena conclusa".