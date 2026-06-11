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GdS – Bisseck, ieri l’Inter ha chiarito il suo piano all’agente: il desiderio…
Giornata di grandi movimenti ieri in viale della Liberazione. Tra gli altri, si è presentato anche Giovanni Branchini, agente di Bisseck, per un colloquio con la dirigenza dell'Inter. La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina fa il punto sul difensore tedesco:
"Bisseck, che ha estimatori sparsi per l’Europa, dovrebbe rimanere. La tentazione di incamerare liquidi da una cessione esisteva, è vero. Però non era così forte. Branchini pochi giorni fa aveva affermato di non essere a conoscenza di alcuna offerta del Bayern e ha ribadito che «Yann è felice all’Inter». E l’incontro di ieri in sede ha rafforzato il desiderio di andare avanti. Non solo: l’Inter ha mosso i primi passi per offrire anche a lui il rinnovo nononostante il contratto già lungo (2029). L’idea è di respingere i corteggiatori e anzi impostare un programma a lungo termine, per premiare una delle grandi rivelazioni della stagione appena conclusa".
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