E' aumentato ancora il prezzo di Marco Palestra: dai 50 milioni iniziali, si è arrivati addirittura a 60: ne è sicuro il Corriere di Bergamo

Marco Astori Redattore 11 giugno 2026 (modifica il 11 giugno 2026 | 08:16)

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E' aumentato ancora il prezzo di Marco Palestra: dai 50 milioni iniziali, si è arrivati addirittura a 60. Ne è sicuro il Corriere di Bergamo, che fa il punto sul futuro dell'esterno che piace tanto all'Inter: "Sessanta milioni di euro vale il gioiello classe 2005 dell’Atalanta e il mercato nerazzurro (due volte nerazzurro) rischia di portare a una nuova telenovela. L’Inter per giorni si era convinta di poter chiudere l’affare con i Percassi in tempi rapidi. Invece, ha finito per commettere lo stesso errore di un anno fa, quando, forte del sì di Ademola Lookman ad agenti e società, Marotta aveva già fatto stampare il suo cognome sulla maglia.

Palestra ha detto di essere pronto per un top club, di preferire l’Italia, ma mai fare i conti senza l’oste. Questa volta l’ad Luca Percassi, che l’anno scorso per l’attaccante nigeriano non aveva dettato un costo preciso, il prezzo l’ha fatto. Sessanta milioni, nemmeno 50 bastano più, senza i bonus. Dopo una prima offerta da 40 subito rispedita al mittente, anche il rilancio da 45 milioni non è andato a buon fine. La forma cambiava di poco: 40 + 5 di bonus, per l’Inter è il prezzo giusto, e per questo ora si è arrivati a uno stallo. L’ad Percassi è disposto a scendere un po’ per l’amico Marotta, con cui aveva chiuso l’operazione Zalewski. Non troppo, però. L’operazione si potrebbe chiudere a quota 54, raggiungibile con qualche bonus, ben sopra il tetto dei 50.

Questo per diversi motivi. Prima di tutto, i Percassi da oltre un anno non nascondono la volontà di trattenere il giovane a Bergamo, godendo finalmente in prima squadra (finora solo 16 presenze) del frutto di un lavoro iniziato nel lontano 2015, quando era solo un bambino di 10 anni da coltivare nel vivaio. In secondo luogo, l’Inter resta sempre una diretta concorrente italiana, e come per Lookman e per Ederson i Percassi preferiscono non arricchire una squadra che poi andranno ad affrontare in campionato. Terzo punto, le squadre di Premier interessate, Newcastle e City, dispongono di un portafoglio importante. E l’Inter già sta pensando al piano B, lo svizzero Ndoye del Nottingham".