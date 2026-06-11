Il nome è quello di Cambiaso, profilo molto apprezzato dalla dirigenza nerazzurra per duttilità, esperienza e possibilità di utilizzo

E' in fase di stallo la trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra : non c'è infatti al momento concordanza tra le parti sul valore dell'esterno. Ecco che quindi il club di viale della Liberazione sta cominciando a sondare alternative.

Come spiega Repubblica, "il nome è quello di Cambiaso, profilo molto apprezzato dalla dirigenza nerazzurra per duttilità, esperienza e possibilità di utilizzo su entrambe le fasce. Rispetto a Palestra, il costo dell'operazione sarebbe inferiore e con la Juventus potrebbero aprirsi ragionamenti legati a eventuali scambi.