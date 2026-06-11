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Repubblica: “Inter, per Cambiaso sì a uno scambio: Spalletti vuole uno tra Frattesi e…”

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Il nome è quello di Cambiaso, profilo molto apprezzato dalla dirigenza nerazzurra per duttilità, esperienza e possibilità di utilizzo
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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E' in fase di stallo la trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra: non c'è infatti al momento concordanza tra le parti sul valore dell'esterno. Ecco che quindi il club di viale della Liberazione sta cominciando a sondare alternative.

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Come spiega Repubblica, "il nome è quello di Cambiaso, profilo molto apprezzato dalla dirigenza nerazzurra per duttilità, esperienza e possibilità di utilizzo su entrambe le fasce. Rispetto a Palestra, il costo dell'operazione sarebbe inferiore e con la Juventus potrebbero aprirsi ragionamenti legati a eventuali scambi.

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A Spalletti piacciono Frattesi e Carlos Augusto: giocatori che potrebbero diventare pedine importanti in una trattativa più ampia, qualora i due club decidessero di sedersi davvero al tavolo".

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