La botta fa male, e non soltanto perché di questa Inter, ormai, Bisseck era diventato un titolarissimo. Mentre la schiera degli estimatori in giro per l’Europa si è allargata sempre di più. La botta fa male soprattutto perché sul centrodestra le opzioni restano limitate anche adesso che Pavard è tornato a disposizione. Per un difensore che rientra, eccone un altro che finisce ko".