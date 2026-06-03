"Perché qualora proprio lui dovesse lasciare l’Inter, il club proverà a (ri)piombare su Evan Ndicka della Roma. L’asse tra Viale della Liberazione e la capitale può surriscaldarsi da un momento all’altro in base a come si muoveranno determinate pedine e non va dimenticato che la società dei Friedkin entro il 30 giugno dovrà fare plusvalenze per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario. Una scadenza perentoria e davanti alla quale si potranno prevedere anche partenze “eccellenti” pur di raggiungere o quantomeno avvicinarsi alla cifra richiesta dalla Uefa. Ndicka nell’ultima stagione con Gian Piero Gasperini è stato un titolare praticamente inamovibile della squadra, un elemento che ha saltato in campionato 7 partite ma di queste 5 sono state assenze giustificate per la Coppa d’Africa, una per squalifica e solo l’ultima per infortunio", sottolinea La Gazzetta dello Sport.