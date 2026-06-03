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Bisseck via? Individuato il sostituto: “Inter proverà a ripiombare su Ndicka”. E Mancini…
Dopo l'addio ad Acerbi, in attesa di capire se De Vrij accetterà la proposta di rinnovo, l'Inter deve guardarsi anche dall'assalto del Bayern a Yann Bisseck. E non vuole farsi trovare impreparata qualora il tedesco rientrasse in Germania.
"Perché qualora proprio lui dovesse lasciare l’Inter, il club proverà a (ri)piombare su Evan Ndicka della Roma. L’asse tra Viale della Liberazione e la capitale può surriscaldarsi da un momento all’altro in base a come si muoveranno determinate pedine e non va dimenticato che la società dei Friedkin entro il 30 giugno dovrà fare plusvalenze per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario. Una scadenza perentoria e davanti alla quale si potranno prevedere anche partenze “eccellenti” pur di raggiungere o quantomeno avvicinarsi alla cifra richiesta dalla Uefa. Ndicka nell’ultima stagione con Gian Piero Gasperini è stato un titolare praticamente inamovibile della squadra, un elemento che ha saltato in campionato 7 partite ma di queste 5 sono state assenze giustificate per la Coppa d’Africa, una per squalifica e solo l’ultima per infortunio", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
"Ma oltre Ndicka, sulla direttrice Milano-Roma nelle ultime ore è balzata fuori anche un’altra idea in giallo e rosso, che porta al nome di Gianluca Mancini. Il centrale di Pontedera ha il contratto in scadenza nel 2027 e, qualora le parti non dovessero trovare un’intesa per il rinnovo, ecco che l’Inter sarebbe pronta a inserirsi per il 30enne", aggiunge Gazzetta.
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