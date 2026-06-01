"L’Inter non è contraria a cedere Bisseck, ma dopo aver detto “no” nell’estate 2025 a proposte inglesi attorno ai 30 milioni. Ora, dopo una stagione da titolare e in crescendo, accetterà di sedersi a parlare solo per offerte da 40 milioni in su. Cifra di certo non complicata da presentare per uno dei club più ricchi al mondo. Fra l’altro, cedendo Bisseck, l’Inter farebbe un’enorme plusvalenza, visto che fu acquistato nel 2023 per 7.2 milioni dai danesi dell’Aarhus e ora è a bilancio per 3.7 (contratti fino al 2029).