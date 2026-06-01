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calciomercato
TS – Inter, fissato il prezzo per Bisseck e scelto anche il possibile sostituto in Serie A
Potrebbe essere Yann Bisseck la grande cessione di quest'anno dell'Inter? Il difensore sembra finito nel mirino del Bayern Monaco nelle ultime settimane. Per l'Inter non c'è esigenza particolare di cedere, ma davanti a offerte clamorose lo scenario non sarebbe da escludere. TuttoSport fa il punto della situazione. Si legge infatti sul quotidiano:
"L’Inter non è contraria a cedere Bisseck, ma dopo aver detto “no” nell’estate 2025 a proposte inglesi attorno ai 30 milioni. Ora, dopo una stagione da titolare e in crescendo, accetterà di sedersi a parlare solo per offerte da 40 milioni in su. Cifra di certo non complicata da presentare per uno dei club più ricchi al mondo. Fra l’altro, cedendo Bisseck, l’Inter farebbe un’enorme plusvalenza, visto che fu acquistato nel 2023 per 7.2 milioni dai danesi dell’Aarhus e ora è a bilancio per 3.7 (contratti fino al 2029).
Se fosse venduto Bisseck - così come accadrebbe con Bastoni -, l'Inter inevitabilmente dovrebbe andare a prendere un difensore di spessore e nei contatti avuti con la Roma per capire il prezzo di Koné, è emerso anche il nome di Evan Ndicka, altro elemento messo sul mercato dai giallorossi che dovranno completare una-due cessioni entro il 30 giugno per questioni di Fair Play Finanziario. Il centrale ivoriano è mancino, dunque non sarebbe il sostituto di Bisseck, ma il suo arrivo ripoterebbe Akanji sul centrodestra".
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