Florentino Perez, intervistato da El Espanyol, non ha fatto il nome di Dumfries parlando del mercato, ma ha annunciato grandi acquisti

Il Real Madrid ha chiuso nella serata di ieri Denzel Dumfries : il club spagnolo ha infatti deciso di pagare la clausola rescissoria dell'esterno dell'Inter, che quindi giocherà in Spagna la prossima stagione.

Il presidente dei Blancos Florentino Perez , intervistato da El Espanyol, non ha fatto il nome di Dumfries parlando del mercato, ma ha annunciato presto grandi acquisti.

"Avremo i nomi prima di domenica, non preoccupatevi. La gente non ne dubita, la gente mi conosce. Ho sempre generato entusiasmo durante i miei 23 anni da presidente. Chi mi conosce sa che i migliori giocatori saranno al Real Madrid e che vinceremo la Champions League. Annuncerò il primo grande acquisto giovedì", le sue parole.