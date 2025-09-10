Cosa trapela sul futuro di Henrikh Mkhitaryan, in scadenza con l’Inter al 30 giugno 2026. L’armeno ha giocato dal 1’ all’esordio in campionato contro il Torino, poi è partito dalla panchina invece alla seconda con l'Udinese. Ecco il punto di DAZN sul suo futuro:
Bivio Mkhitaryan, il contratto scade a giugno 2026: la volontà dell’Inter è…
Cosa trapela sul futuro di Henrikh Mkhitaryan, in scadenza con l’Inter al 30 giugno 2026: ecco le ultimissime sull'armeno
“In mezzo al campo è un motorino instancabile, ma già prima della finale di Champions persa contro il PSG aveva iniziato a paventare il ritiro. Difficile ipotizzare un rinnovo contrattuale", si legge in merito al futuro di Mkhitaryan.
