Bivio Mkhitaryan, il contratto scade a giugno 2026: la volontà dell’Inter è…

Cosa trapela sul futuro di Henrikh Mkhitaryan, in scadenza con l’Inter al 30 giugno 2026: ecco le ultimissime sull'armeno
Alessandro Cosattini Redattore 

Cosa trapela sul futuro di Henrikh Mkhitaryan, in scadenza con l’Inter al 30 giugno 2026. L’armeno ha giocato dal 1’ all’esordio in campionato contro il Torino, poi è partito dalla panchina invece alla seconda con l'Udinese. Ecco il punto di DAZN sul suo futuro:

“In mezzo al campo è un motorino instancabile, ma già prima della finale di Champions persa contro il PSG aveva iniziato a paventare il ritiro. Difficile ipotizzare un rinnovo contrattuale", si legge in merito al futuro di Mkhitaryan.

