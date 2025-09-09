Yann Sommer, portiere titolare dell'Inter, è in scadenza di contratto con il club nerazzurro al 30 giugno 2026. Al momento è ancora lui il numero uno indiscusso tra i pali, ma che intenzioni ha il club per il futuro? Ecco il focus del sito di DAZN sui portieri della squadra allenata da Cristian Chivu.
Inter, Sommer è in scadenza a giugno 2026: cosa filtra sul suo futuro
Yann Sommer è in scadenza di contratto con l'Inter al 30 giugno 2026: ecco le intenzioni del club sul suo futuro
"Il portiere svizzero si avvia all'ultima grande stagione da protagonista tra i pali nerazzurri. Difficile ipotizzare un rinnovo visto l'investimento fatto dall'Inter su Josep Martinez per il futuro", si legge.
"Per quanto riguarda Raffaele Di Gennaro, attualmente terzo portiere della rosa, non si registrano aggiornamenti ufficiali sul suo futuro. Nessuna trattativa nota è in corso e non è ancora chiaro se il club intenda proporre un rinnovo o lasciarlo partire a fine contratto. La situazione resta in sospeso", spiega invece il sito sul terzo portiere nerazzurro, anche lui in scadenza a giugno 2026.
