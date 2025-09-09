Inter, Sommer è in scadenza a giugno 2026: cosa filtra sul suo futuro

Yann Sommer è in scadenza di contratto con l'Inter al 30 giugno 2026: ecco le intenzioni del club sul suo futuro

Yann Sommer, portiere titolare dell'Inter, è in scadenza di contratto con il club nerazzurro al 30 giugno 2026. Al momento è ancora lui il numero uno indiscusso tra i pali, ma che intenzioni ha il club per il futuro? Ecco il focus del sito di DAZN sui portieri della squadra allenata da Cristian Chivu.