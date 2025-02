Per lui l'Inter ha investito 14 mln più 2,5 milioni di bonus e il 10% sulla futura plusvalenza in caso di cessione. Per lui un contratto da cinque anni a partire dal prossimo giugno e arriva dalla Dinamo Zagabria. Piaceva anche a Napoli, Juve, Borussia Dortmund, come al Como. Ma i nerazzurri hanno superato la concorrenza. Petar Sucic è un nuovo giocatore nerazzurro e a Skysport hanno chiesto di presentarlo a Sasa Bjelanovic, ex giocatore di Ascoli e Torino e oggi direttore sportivo. «È partito dalla Bosnia per arrivare in Croazia, che gli ha concesso anche il passaporto. I primi ricordi che ho di lui risalgono al 2022, quando giocava nella Primavera della Dinamo», ha raccontato del neo interista.