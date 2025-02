In Croazia svelano alcuni dettagli della trattativa tra Inter e Dinamo Zagabria per il centrocampista

L'Inter ha raggiunto un accordo con la Dinamo Zagabria per il trasferimento Petar Sucic . Nei prossimi giorni il centrocampista svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurri. Sucic rimarrà alla Dinamo fino al termine della stagione e questa era una delle condizioni fondamentali messe sul tavolo dal club croato.

Intanto in Croazia svelano molti dettagli della trattativa tra clausole e alcuni retroscena. "È particolarmente interessante che la Dinamo abbia imposto una condizione in base alla quale ogni prestazione inferiore ai 45 minuti viene considerata come mezza presenza, il che è una rarità nel mondo del calcio. Inoltre, ogni 20 presenze la Dinamo riceverà 500 mila euro, a cui si aggiungeranno dei bonus speciali se Sučić vincerà il campionato italiano o l'Inter accederà ai quarti di finale della Champions League. La Dinamo si è anche assicurata il 10 percento di rivendita su una eventuale futura plusvalenza", riporta Gol.hr.