Altro gol per Ange-Yoan Bonny, che ha segnato anche contro il Torino in Coppa Italia: ecco quanto è stato pagato dall'Inter

Altro gol per Ange-Yoan Bonny , che ha segnato anche contro il Torino in Coppa Italia dopo il gol realizzato al Venezia. Sono 6 in stagione finora, a cui vanno sommati anche 6 assist. Inizio di stagione davvero importante per il centravanti. Ma quanto lo ha pagato l’Inter in estate?

Il classe 2003 è arrivato in nerazzurro per 23 milioni di euro più 3 di bonus, ha fatto sapere in estate Fabrizio Romano. Ma non è tutto, perché c’è un altro dettaglio importante.