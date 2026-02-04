" Con Norton-Cuffy a gennaio succede che l’Inter ha bloccato il giocatore, virtualmente è stato in pugno per un paio di giorni , perché l’Inter aveva parlato con il Liverpool di Dumfries . I Reds hanno chiesto informazioni per Dumfries, prima scelta di Arne Slot.

Il Liverpool si sarebbe mosso solo in prestito, l’Inter in prestito non voleva darlo. L’offerta a titolo definitivo non è arrivata, ma l’Inter per cautelarsi ha bloccato Norton-Cuffy. Sarebbe stata l’alternativa, come caratteristiche, a Dumfries. È stato bloccato Norton perché si pensava il Liverpool potesse arrivare su Dumfries, ma i Reds si sarebbero mossi solo per un prestito e quindi niente", ha spiegato sul suo canale YouTube.