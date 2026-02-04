Importante rivelazione di Fabrizio Romano sul mercato dell'Inter. Il giornalista ha svelato che a gennaio il club nerazzurro aveva bloccato un giocatore.
Importante rivelazione di Fabrizio Romano sul mercato dell'Inter: il club aveva già bloccato questo giocatore
"Con Norton-Cuffy a gennaio succede che l’Inter ha bloccato il giocatore, virtualmente è stato in pugno per un paio di giorni, perché l’Inter aveva parlato con il Liverpool di Dumfries. I Reds hanno chiesto informazioni per Dumfries, prima scelta di Arne Slot.
Il Liverpool si sarebbe mosso solo in prestito, l’Inter in prestito non voleva darlo. L’offerta a titolo definitivo non è arrivata, ma l’Inter per cautelarsi ha bloccato Norton-Cuffy. Sarebbe stata l’alternativa, come caratteristiche, a Dumfries. È stato bloccato Norton perché si pensava il Liverpool potesse arrivare su Dumfries, ma i Reds si sarebbero mossi solo per un prestito e quindi niente", ha spiegato sul suo canale YouTube.
