Bonny show: quanto lo ha pagato l’Inter? Vere cifre, bonus e spunta altro dettaglio

Altro gol per Ange-Yoan Bonny, che ha segnato anche il primo gol con la maglia dell’Inter in Coppa Italia: ecco quanto è stato pagato
Alessandro Cosattini Redattore 

Altro gol per Ange-Yoan Bonny, che ha segnato anche il primo gol con la maglia dell’Inter in Coppa Italia contro il Venezia. Sono 5 in stagione finora, a cui vanno sommati anche 6 assist. Inizio di stagione davvero importante per il centravanti. Ma quanto lo ha pagato l’Inter in estate?

Il classe 2003 è arrivato in nerazzurro per 23 milioni di euro più 3 di bonus, ha fatto sapere in estate Fabrizio Romano. Ma non è tutto, perché c’è un altro dettaglio importante.

Nell’operazione chiusa tra Inter e Parma è stata inserita anche una percentuale sulla futura rivendita dell’attaccante, fortemente voluta dagli emiliani in sede di trattativa.

