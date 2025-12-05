Altro gol per Ange-Yoan Bonny, che ha segnato anche il primo gol con la maglia dell’Inter in Coppa Italia contro il Venezia. Sono 5 in stagione finora, a cui vanno sommati anche 6 assist. Inizio di stagione davvero importante per il centravanti. Ma quanto lo ha pagato l’Inter in estate?
Bonny show: quanto lo ha pagato l’Inter? Vere cifre, bonus e spunta altro dettaglio
Il classe 2003 è arrivato in nerazzurro per 23 milioni di euro più 3 di bonus, ha fatto sapere in estate Fabrizio Romano. Ma non è tutto, perché c’è un altro dettaglio importante.
Nell’operazione chiusa tra Inter e Parma è stata inserita anche una percentuale sulla futura rivendita dell’attaccante, fortemente voluta dagli emiliani in sede di trattativa.
