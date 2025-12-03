Altro gol per Ange-Yoan Bonny, che ha segnato anche il primo gol con la maglia dell’Inter in Coppa Italia: ecco quanto è stato pagato

Altro gol per Ange-Yoan Bonny , che ha segnato anche il primo gol con la maglia dell’Inter in Coppa Italia contro il Venezia. Sono 5 in stagione finora, a cui vanno sommati anche 6 assist. Inizio di stagione davvero importante per il centravanti. Ma quanto lo ha pagato l’Inter in estate?

Il classe 2003 è arrivato in nerazzurro per 23 milioni di euro più 3 di bonus, ha fatto sapere in estate Fabrizio Romano. Ma non è tutto, perché c’è un altro dettaglio importante.