L'analisi di Repubblica in merito alle ultime mosse di mercato dell'Inter: da Diaby a Perisic passando per Luis Henrique

Matteo Pifferi Redattore 29 gennaio 2026 (modifica il 29 gennaio 2026 | 10:32)

"Il calcio non sempre è una favola, e non tutti gli arcobaleni portano a un tesoro. Quello disegnato dal magico sinistro di Federico Dimarco ha sì permesso all'Inter di vincere contro il Borussia Dortmund, ma non ha avvicinato i nerazzurri al miraggio della qualificazione diretta. Quella punizione perfetta, arcuata e sinuosa, progettata per volare sopra la barriera e scendere in porta, ha portato l'Inter a quota 15 punti, a due passi dall'ultimo posto utile. E a nulla è servito il 2-0 segnato nel recupero da Diouf". Apre così l'articolo di Repubblica in merito alla vittoria dell'Inter contro il Borussia Dortmund.

I nerazzurri sono costretti ai playoff dove se la vedranno con una tra Bodo Glimt e Benfica dell'ex Mourinho. "La stessa classifica che ha fatto un dispetto all'Inter, negandole la qualificazione, potrebbe averle dato una mano sul mercato", spiega poi il quotidiano perché il PSV è stato eliminato e il club olandese potrebbe anche liberare Perisic.

"Se l'affare non si farà, la prima alternativa è Moussa Diaby, francese classe 1999, ex Aston Villa oggi all'Al-Ittihad, che nell'estate del 2024 ha speso 65 milioni per il suo cartellino. «Sono tanti soldi, e per questo non sarà facile portarlo via», ha sintetizzato Marotta. Un incastro legato al destino di Luis Henrique, corteggiato dalla Premier League, con il Bournemouth pronto a mettere sul piatto una trentina di milioni. Proprio quelli che servirebbero per Diaby".