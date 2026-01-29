La nuova linea dettata da Oaktree è stata chiara fin dal primo minuto. Uno dei diktat della proprietà nerazzurra è stato quello di tornare a investire sui giovani. Va letto così l'acquisto nei giorni scorsi del croato Jakirovic e la trattativa con l'Hajduk per Mlacic (non c’è ancora l’intesa col giocatore). Il club nerazzurro guarda anche alla Serie B dove si sta mettendo in luce il 23enne Yanis Massolin, mezzala-trequartista di 197 cm del Modena.