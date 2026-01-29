FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter forte su Massolin: vuole anticipare la concorrenza ed è pronta a investire questa cifra

calciomercato

Inter forte su Massolin: vuole anticipare la concorrenza ed è pronta a investire questa cifra

Inter forte su Massolin: vuole anticipare la concorrenza ed è pronta a investire questa cifra - immagine 1
Dopo l'acquisto di Jakirovic, l'Inter continua a guardare al futuro: nel mirino il centrocampista del Modena
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inter forte su Massolin: vuole anticipare la concorrenza ed è pronta a investire questa cifra- immagine 2

La nuova linea dettata da Oaktree è stata chiara fin dal primo minuto. Uno dei diktat della proprietà nerazzurra è stato quello di tornare a investire sui giovani. Va letto così l'acquisto nei giorni scorsi del croato Jakirovic e la trattativa con l'Hajduk per Mlacic (non c’è ancora l’intesa col giocatore). Il club nerazzurro guarda anche alla Serie B dove si sta mettendo in luce il 23enne Yanis Massolin, mezzala-trequartista di 197 cm del Modena.

Inter forte su Massolin: vuole anticipare la concorrenza ed è pronta a investire questa cifra- immagine 3
Getty

"I nerazzurri vorrebbero anticipare la concorrenza acquistando il giocatore per 5-6 milioni, lasciandolo poi in Emilia fino a giugno. L’operazione è slegata al possibile arrivo di Perisic. Luis Henrique ai saluti", sottolinea Tuttosport.

(Tuttosport)

Leggi anche
Repubblica: “Mercato Inter, Diaby alternativo a Perisic. E se Luis Henrique va...
Stankovic boom, 2 assist e 1 gol in Champions! Per rivederlo all’Inter e Chivu…

© RIPRODUZIONE RISERVATA