In Brasile – Luis Henrique-Bournemouth? Si può fare, ecco le condizioni

"Il Bournemouth ha annunciato ufficialmente martedì l'ingaggio dell'attaccante Rayan, ex Vasco, ma continua a cercare altri rinforzi sul mercato. Secondo quanto appreso da ESPN, il club di Premier League sarebbe interessato a un altro giocatore brasiliano. Si tratta dell'attaccante Luis Henrique, ex Botafogo e attualmente all'Inter. Luis Henrique è nel mirino del Bournemouth da dicembre dell'anno scorso e la dirigenza nerazzurra è a conoscenza dell'interesse, ma lo cederà solo se riuscirà a trovare il sostituto per l'ala destra , posizione che il brasiliano occupa dopo l'infortunio di Dumfries", si legge su ESPN Brasile.

"Sebbene si stiano prendendo in considerazione altri nomi, il favorito al momento è Ivan Perisic, che ha giocato per l'Inter tra il 2015 e il 2021. Il 36enne croato è attualmente al PSV Eindhoven nei Paesi Bassi. L'ultimo turno della UEFA Champions League, in programma mercoledì (27), potrebbe definire il futuro di Perisic e Luis Henrique. Se il PSV perdesse contro il Bayern Monaco e venisse eliminato dai playoff di Champions League, sarebbe più facile per Perisic cederlo all'Inter, spianando la strada al Bournemouth per Luis Enrique", chiosa il portale brasiliano.