Da giorni si parla con insistenza di un interesse concreto del Bournemouth per Luis Henrique. L'esterno nerazzurro potrebbe lasciare l'Inter dopo soli 6 mesi. Dal Brasile, però, spiegano anche le condizioni necessarie affinché ciò accada:
calciomercato
In Brasile – Luis Henrique-Bournemouth? Si può fare, ecco le condizioni
"Il Bournemouth ha annunciato ufficialmente martedì l'ingaggio dell'attaccante Rayan, ex Vasco, ma continua a cercare altri rinforzi sul mercato. Secondo quanto appreso da ESPN, il club di Premier League sarebbe interessato a un altro giocatore brasiliano. Si tratta dell'attaccante Luis Henrique, ex Botafogo e attualmente all'Inter. Luis Henrique è nel mirino del Bournemouth da dicembre dell'anno scorso e la dirigenza nerazzurra è a conoscenza dell'interesse, ma lo cederà solo se riuscirà a trovare il sostituto per l'ala destra, posizione che il brasiliano occupa dopo l'infortunio di Dumfries", si legge su ESPN Brasile.
"Sebbene si stiano prendendo in considerazione altri nomi, il favorito al momento è Ivan Perisic, che ha giocato per l'Inter tra il 2015 e il 2021. Il 36enne croato è attualmente al PSV Eindhoven nei Paesi Bassi. L'ultimo turno della UEFA Champions League, in programma mercoledì (27), potrebbe definire il futuro di Perisic e Luis Henrique. Se il PSV perdesse contro il Bayern Monaco e venisse eliminato dai playoff di Champions League, sarebbe più facile per Perisic cederlo all'Inter, spianando la strada al Bournemouth per Luis Enrique", chiosa il portale brasiliano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA