E chissà che un tentativo non possa farlo anche l'Inter, visto che lo stesso Bremer è stato accostato ai nerazzurri nelle scorse settimane:

"È il difensore più forte nella rosa della Juve, eppure è considerato sacrificabile, anche perché le sue caratteristiche non corrispondono appieno a quelle preferite da Luciano Spalletti per il ruolo di centrale. Il paradosso Bremer fa discutere i tifosi juventini: leader, punto di riferimento dello spogliatoio, voglioso di restare a Torino per provare a vincere con la maglia della Vecchia Signora, il brasiliano non è ritenuto così centrale nel futuro progetto tecnico. La Juve lo valuta almeno 40 milioni, il Bayern continua il pressing", si legge sulla rosea.