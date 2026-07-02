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fcinter1908 calciomercato mercato inter Bremer accostato all’Inter, Gazzetta: “Per la Juve è cedibile, ecco le cifre. In pressing…”

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Bremer accostato all’Inter, Gazzetta: “Per la Juve è cedibile, ecco le cifre. In pressing…”

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E' per distacco il miglior difensore a disposizione della Juventus, eppure Gleison Bremer potrebbe lasciare i bianconeri in questa sessione di mercato
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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E' per distacco il miglior difensore a disposizione della Juventus, eppure Gleison Bremer potrebbe lasciare i bianconeri in questa sessione di mercato estiva. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport, secondo cui il brasiliano non corrispondere al prototipo di difensore centrale congeniale al gioco di Spalletti.

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E chissà che un tentativo non possa farlo anche l'Inter, visto che lo stesso Bremer è stato accostato ai nerazzurri nelle scorse settimane:

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"È il difensore più forte nella rosa della Juve, eppure è considerato sacrificabile, anche perché le sue caratteristiche non corrispondono appieno a quelle preferite da Luciano Spalletti per il ruolo di centrale. Il paradosso Bremer fa discutere i tifosi juventini: leader, punto di riferimento dello spogliatoio, voglioso di restare a Torino per provare a vincere con la maglia della Vecchia Signora, il brasiliano non è ritenuto così centrale nel futuro progetto tecnico. La Juve lo valuta almeno 40 milioni, il Bayern continua il pressing", si legge sulla rosea.

(Fonte: Gazzetta.it)

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