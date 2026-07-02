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Inter, Biasin: “La verità su Bastoni! Cosa succede con Jones e su Solet saltato vi dico che…”

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Intervenuto in collegamento con QSVS, Fabrizio Biasin, giornalista, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervenuto in collegamento con QSVS, Fabrizio Biasin, giornalista, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, partendo dalle voci riguardanti Alessandro Bastoni: "Sia nel caso passato del Barcellona che in quello presente del Real Madrid, l'Inter non ha mai ricevuto alcuna telefonata e l'agente del giocatore non ha mai fatto presente la volontà di lasciare Milano. Le indiscrezioni non trovano concretezza in sede Inter: non è arrivata nessuna telefonata e l'Inter non ha intenzione di privarsi di lui. Quella dei 70 milioni è una cifra buttata là, ma l'Inter non ha mai detto "fateci un'offerta da 70 milioni e lo vendiamo", questa cosa non è mai capitata. Ragioniamo sul nulla. Io so che ad oggi da Madrid e Barcellona nessuno si è fatto vivo in modo semi-ufficiale per intavolare una trattativa, nessuno.

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Su Solet io lo ripeto da mesi: che all'Inter piaccia non è una cosa di questi giorni, rientra tra i difensori che piacciono alla dirigenza in mezzo ad un mare di nomi buttati là. Ma Solet non è il primo: rientra nei papabili e piace ma non è il piano A. Per questo motivo l'Inter prende il suo tempo: sa che Solet c'è, ma prima di arrivare a ragionare con l'Udinese su una chiusura, probabilmente fa tentativi per i suoi piani preferiti. Poi magari non vanno in porto e vai su di lui: ma al momento la volontà è quella di puntare su altri difensori. Questo vuol dire che Solet è saltato? In realtà non c'è ancora una trattativa perché l'Inter ha parlato con lui e gli agenti ma non sta ragionando sul milione con l'Udinese: è un nome da tenere presente ma non c'è nessuna chiusura in un senso o nell'altro.

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(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Per Jones si sa che c'è un interesse manifesto dell'Inter, lo ha detto Ausilio: che al giocatore interessi l'Inter è assodato. Ma esiste il problema dei soldi, non indifferente: il giocatore è in scadenza nel 2027 e dalla Premier ti dicono che anche se scade, vale 40 milioni. La distanza così marcata tra domanda e offerta ti porta a pensare che tutti vorrebbero chiuderla, ma di concreto c'è poco se non si viene incontro. Non sarà una questione di 5 minuti, forse strada facendo il Liverpool scenderà un po' e l'Inter salirà un po' e si verranno incontro, ma di garanzie al momento ce ne sono zero".

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