I due dirigenti sono legati da una solida amicizia che dura da anni, e spesso in passato hanno fatto affari

Fabio Alampi Redattore 14 giugno 2026 (modifica il 14 giugno 2026 | 11:32)

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L'arrivo alla Juventus di Giovanni Carnevali ha dato il via ad alcune voci di mercato che prevedono possibili affari con l'Inter, grazie alla solida amicizia del neo amministratore delegato bianconero con Giuseppe Marotta, presidente nerazzurro. Ne parla Tuttosport: "Il primo obiettivo di Giovanni Carnevali, da domani a tutti gli effetti operativo come ad bianconero, è sostanzialmente vendere. Cioè incassare. O comunque provare a ripianare presto il buco generato dal mancato ingresso in Champions League, provando ad accontentare anche le prime direttive dall'alto, lì dove un occhio ai conti arriva persino prima del risultato sportivo. Tutto giusto, naturalmente. E tutto in linea inoltre con le aspettative dell'amministratore delegato, che tra i primi colloqui - col sorriso - si è ritrovato pure l'amico di una vita, quel Beppe Marotta oggi presidente dell'Inter, con il quale fare affari non è mai stato un problema".

Tra i nomi che potrebbero entrare nei discorsi tra Juventus e Inter c'è Bremer. Il difensore brasiliano potrebbe lasciare i bianconeri, ed è da sempre un pallino dei nerazzurri, che furono molto vicini a ingaggiarlo quando ancora giocava nel Torino: "Bremer è da sempre un pallino interista".