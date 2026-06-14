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CorSera: “Inter, Solet si può chiudere a queste cifre. Palestra? Occhio a…”
L'Inter andrà incontro ad un importante rinnovamento, soprattutto per quanto concerne il reparto difensivo. Tra gli addii dei parametri zero, il dubbio sul futuro di De Vrij e la cessione di Dumfries, i nerazzurri dovranno per forza rinforzarsi in difesa, abbassando anche l'età media della squadra.
"Ieri al Bernabéu si sono affrontate le leggende dei due club (2-1 per gli spagnoli): chissà che non possa essere stata l’occasione per parlare anche di mercato. Nico Paz e Mastantuono sono molto apprezzati a Milano. Come secondo portiere di esperienza interessa Provedel. Con il giocatore l’accordo è vicino, ci sarà da trovare quello con la Lazio. Confermata la permanenza di Alessandro Bastoni, il grande obiettivo per la difesa è Solet.
Il classe 2000 piace per la sua duttilità e il coraggio nella conduzione palla. L’Udinese vuole 25 milioni, a 20 si potrebbe chiudere. C’è poi l’obiettivo numero uno Palestra. La richiesta dell’Atalanta è di circa 55 milioni. L’Inter è arrivata a 45. Sull’esterno occhio al Manchester City", si legge sul Corriere della Sera a riguardo.
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