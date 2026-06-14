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fcinter1908 calciomercato mercato inter CorSera: “Inter, Solet si può chiudere a queste cifre. Palestra? Occhio a…”

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CorSera: “Inter, Solet si può chiudere a queste cifre. Palestra? Occhio a…”

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"Confermata la permanenza di Alessandro Bastoni, il grande obiettivo per la difesa è Solet", conferma il Corriere della Sera
Matteo Pifferi Redattore 

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L'Inter andrà incontro ad un importante rinnovamento, soprattutto per quanto concerne il reparto difensivo. Tra gli addii dei parametri zero, il dubbio sul futuro di De Vrij e la cessione di Dumfries, i nerazzurri dovranno per forza rinforzarsi in difesa, abbassando anche l'età media della squadra.

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"Ieri al Bernabéu si sono affrontate le leggende dei due club (2-1 per gli spagnoli): chissà che non possa essere stata l’occasione per parlare anche di mercato. Nico Paz e Mastantuono sono molto apprezzati a Milano. Come secondo portiere di esperienza interessa Provedel. Con il giocatore l’accordo è vicino, ci sarà da trovare quello con la Lazio. Confermata la permanenza di Alessandro Bastoni, il grande obiettivo per la difesa è Solet.

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Il classe 2000 piace per la sua duttilità e il coraggio nella conduzione palla. L’Udinese vuole 25 milioni, a 20 si potrebbe chiudere. C’è poi l’obiettivo numero uno Palestra. La richiesta dell’Atalanta è di circa 55 milioni. L’Inter è arrivata a 45. Sull’esterno occhio al Manchester City", si legge sul Corriere della Sera a riguardo.

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