CorSera: “Inter, Solet si può chiudere a queste cifre. Palestra? Occhio a…”

"Ieri al Bernabéu si sono affrontate le leggende dei due club (2-1 per gli spagnoli): chissà che non possa essere stata l’occasione per parlare anche di mercato. Nico Paz e Mastantuono sono molto apprezzati a Milano. Come secondo portiere di esperienza interessa Provedel. Con il giocatore l’accordo è vicino, ci sarà da trovare quello con la Lazio. Confermata la permanenza di Alessandro Bastoni, il grande obiettivo per la difesa è Solet.