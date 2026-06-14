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Inter, Chivu vuole Palestra per 4 motivi. “Muro Atalanta? Da quello che filtra…”
"Cristian Chivu ha una ricetta per far lievitare le ambizioni della sua Inter. Il club ha dettato la linea: l’obiettivo del prossimo anno sarà quello di ripetersi in campionato e migliorare il rendimento in Champions League. Per provarci, il rumeno ha individuato gli ingredienti che servono e la dirigenza si è già messa all’opera per accontentarlo. Si farà tutto il possibile, anche magari rivedendo al rialzo i dettagli economici della strategia in generale e in alcuni casi specifici, purché si riesca ad assecondare le sue richieste". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alle richieste di Chivu in vista della prossima stagione.
"Marco Palestra è la prima richiesta specifica di Chivu, diventata ancora più esplicita dopo la partenza di Dumfries: l’allenatore nerazzurro lo ha seguito nei mesi e osservato nel dettaglio il suo percorso di crescita. Per personalità, capacità di saltare l’uomo e doti atletiche è proprio ciò che serve alla catena di destra dei Campioni d’Italia", aggiunge poi il quotidiano.
"I prossimi giorni serviranno per un ulteriore tentativo di scalfire il muro dell’Atalanta, che - a quanto filtra - dipende esclusivamente dalla valutazione economica e non da questioni di principio come era avvenuto con Lookman lo scorso anno. In assenza di preclusioni, il dialogo potrebbe ammorbidire la posizione dei bergamaschi", la chiosa del CorSport.
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