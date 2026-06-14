"Cristian Chivu ha una ricetta per far lievitare le ambizioni della sua Inter. Il club ha dettato la linea: l’obiettivo del prossimo anno sarà quello di ripetersi in campionato e migliorare il rendimento in Champions League. Per provarci, il rumeno ha individuato gli ingredienti che servono e la dirigenza si è già messa all’opera per accontentarlo. Si farà tutto il possibile, anche magari rivedendo al rialzo i dettagli economici della strategia in generale e in alcuni casi specifici, purché si riesca ad assecondare le sue richieste". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alle richieste di Chivu in vista della prossima stagione.