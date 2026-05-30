Mercato Inter, Di Marzio: “Cocchi e Topalovic nel mirino del Padova”

Il Padova, in Serie B, sta cercando un nuovo allenatore. Ci sono tre nomi sul tavolo della dirigenza del club biancoscudato: Calabro, Gorgone e Mignani. Ma secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito ci sarebbero nel mirino della società veneta i profili di due giocatori nerazzurri.

Si tratta di due giovani che in questa stagione hanno militato nell'Under23 ma sono riusciti a conquistare nel finale anche un po' di spazio in prima squadra. Luka Topalovic (che aveva esordito con Inzaghi nella stagione 2024-2025 e ha anche regalato a Diouf per il tre pari di Bologna), centrocampista classe 2006 che potrebbe, secondo altre fonti rimanere invece al club nerazzurro nell'Under23 oppure essere mandato in prestito in un club di Serie A per fare esperienza. E Matteo Cocchi, terzino del 2007, anche lui aveva esordito l'anno prima e Chivu lo aveva schierato contro il Torino in Coppa Italia.