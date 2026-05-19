Nico Paz è il grande sogno dei tifosi dell'Inter e Oaktree punta ad esaudirlo. Ma a centrocampo può arrivare un altro grande colpo

Matteo Pifferi Redattore 19 maggio 2026 (modifica il 19 maggio 2026 | 11:16)

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Il nome di Nico Paz accende l'entusiasmo e i sogni dei tifosi dell'Inter e non è un mistero che anche Oaktree stia vagliando la possibilità di fare un investimento importante. Il Real Madrid riscatterà entro il 30 giugno Paz dal Como per 10 mln di euro e non è disposto a cederlo per meno di 60 mln. Florentino Perez, poi, non sarebbe propenso a cederlo a tutti gli effetti ma vorrebbe anche tenersi un diritto di recompra.

"La strategia avrebbe un senso perché passare dall’ovattata atmosfera di Como a San Siro nerazzurro potrebbe essere utile per testare anche l’impatto che avrebbe il rendimento di Paz in un contesto del tutto simile a quello che propone il Santiago Bernabéu. Avere un talento in leasing non sarebbe certo il massimo per l’Inter, ma comunque pure questa opzione sarebbe vagliata con grande attenzione anche perché Nico Paz è quanto cerca Chivu per dare nuove linee di gioco a un’Inter che dovrebbe approdare al 3-4-2-1", commenta Tuttosport che poi aggiunge un altro profilo che farebbe al caso dell'Inter:

"A questo scopo è sempre caldissimo il nome di Koné che la Roma sacrificherà comunque sull’altare del fair-play finanziario (40 milioni la valutazione del cartellino). Quasi superfluo sottolineare che con quei due giocatori in più nel motore l’Inter si presenterebbe saldamente in pole position nella corsa allo scudetto che verrà. Perché è vero che Chivu dovrà fare più strada in Champions League anche per aiutare i conti societari, ma il campionato resterà comunque il primo obiettivo nella testa del presidente Marotta".