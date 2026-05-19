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calciomercato
Romano: “Futuro Nico Paz? Ruolo importante di Mourinho. Giocatore aspetta e non solo lui”
Il giornalista Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto della situazione sul futuro del talento argentino in forza al Como:
Nico Paz, tutti stanno aspettando la scelta del Real Madrid. Il giocatore ha già un contratto firmato e non può opporsi, può fare delle valutazioni ma da giocatore del Real Madrid. Nico Paz sta aspettando di capire cosa vorrà fare con lui Mourinho, che tipo di impianto tattico vorrà usare, che importanza avrà. Aspetta il Como perché Fabregas spera ancora di dare un anno in Europa a Nico Paz prima di rispedirlo al Real, ma dipende dagli spagnoli. E ci sono anche altri club interessati che aspettando di capire cosa vorrà fare José Mourinho che avrà voce in capitolo.
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