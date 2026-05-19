Nico Paz, tutti stanno aspettando la scelta del Real Madrid. Il giocatore ha già un contratto firmato e non può opporsi, può fare delle valutazioni ma da giocatore del Real Madrid. Nico Paz sta aspettando di capire cosa vorrà fare con lui Mourinho, che tipo di impianto tattico vorrà usare, che importanza avrà. Aspetta il Como perché Fabregas spera ancora di dare un anno in Europa a Nico Paz prima di rispedirlo al Real, ma dipende dagli spagnoli. E ci sono anche altri club interessati che aspettando di capire cosa vorrà fare José Mourinho che avrà voce in capitolo.