FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Bucchioni: “Inter-Cancelo, affare tampone: il vero grande obiettivo è…”

calciomercato

Bucchioni: “Inter-Cancelo, affare tampone: il vero grande obiettivo è…”

Inter Chivu
Il giornalista fa il punto sul mercato dei nerazzurri e le prossime mosse nel consueto appuntamento con l'editoriale
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il mercato invernale entra nel vivo e, come confermato dal presidente Beppe Marotta prima del fischio d'inizio della sfida col Bologna, anche l'Inter lavora a caccia di un rinforzo sulla corsia di destra per sostituire l'infortunato Cancelo.

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato proprio del mercato dei nerazzurri nel consueto appuntamento con l'editoriale su TMW:

"L’Inter resta in testa anche nel 2026 con Milan e Napoli a ruota. Tutte e tre hanno vinto regalando prestazioni di sostanza, ora il segnale è netto e preciso: lo scudetto sarà cosa loro. E’ da agosto che nel giro ci tengo anche il Milan, può essere il terzo incomodo.

Le tre di testa hanno qualcosa in più, ormai è evidente, con una gara da recuperare, possono scavare il primo vero solco.

Comunque tutte e tre non sono perfette e nel mercato di gennaio stanno cercando soluzioni per risolvere i problemi piccoli o grandi.

Bucchioni: “Inter-Cancelo, affare tampone: il vero grande obiettivo è…”- immagine 2

L’Inter non avrà Dumfries almeno fino a fine marzo, un grosso handicap che dovrebbe aver risolto con il ritorno di Joao Cancelo, 32 anni a maggio, ora all’ Al Hilal. L’accordo di massima con il giocatore c’è già, i nerazzurri sono convinti di avere superato la concorrenza del Barcellona, si tratta di chiudere con la società araba. Inzaghi ha dato il via libera a patto di avere in cambio un difensore centrale. All’inizio ha insistito per Acerbi, ma alla fine dovrebbe dare l’ok pure a De Vrij che l’Inter cede più volentieri. L’operazione è intelligente e poco costosa. Per sei mesi Cancelo arriva in prestito con un ingaggio da 7,5 milioni, ma l’olandese in uscita ha uno stipendio di circa 4 milioni che l’Inter risparmia. I restanti saranno divisi fra le due società. Quando c’è di mezzo il procuratore Mendes la prudenza è d’obbligo, ma anche Marotta ieri sera in tv è apparso ottimista. Questa è una operazione-tampone, troppo complicato e oneroso arrivare in gennaio al vero grande obiettivo Palestra rimandato a giugno, ma più difficile anche Dodò per la situazione della Fiorentina che vuole salvarsi tenendo tutti i migliori anche se deludenti.

Bucchioni: “Inter-Cancelo, affare tampone: il vero grande obiettivo è…”- immagine 3
Getty Images

Con Cancelo nel mercato in entrata dell’Inter resta aperto il discorso difensore centrale e naturalmente la posizione di Frattesi. Con Chivu trova ancora meno spazio di quanto non ne avesse con Inzaghi, ma per l’Inter resta un giocatore importante valutato 30-35 milioni. La Juve l’avrebbe preso con un scambio, la Lazio in prestito, ma i nerazzurri aspettano solo un’offerta vera che per ora non c’è ancora stata. Tanti i sondaggi del Galatasaray, ma il giocatore nicchia. Spera ancora che la Juve faccia un’offerta vera, ma sarà durissima. L’Inter aspetta, il giocatore non è sul mercato, ma neppure incedibile. Pagare moneta vedere cammello…, con tutto il rispetto. E con quella moneta sarà più facile puntare un centrale difensivo (Muharemovic?).

Leggi anche
Frattesi-Galatasaray, cifre giuste per l’Inter: nella sua testa c’è la Juve....
Cancelo, il pallino passa di club in club. Si aspetta il Barça, ma il tempo passa e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA