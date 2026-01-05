Bucchioni: “Inter-Cancelo, affare tampone: il vero grande obiettivo è…”

Il giornalista fa il punto sul mercato dei nerazzurri e le prossime mosse nel consueto appuntamento con l'editoriale

Alessandro De Felice Redattore 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 09:46)

Il mercato invernale entra nel vivo e, come confermato dal presidente Beppe Marotta prima del fischio d'inizio della sfida col Bologna, anche l'Inter lavora a caccia di un rinforzo sulla corsia di destra per sostituire l'infortunato Cancelo.

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato proprio del mercato dei nerazzurri nel consueto appuntamento con l'editoriale su TMW:

"L’Inter resta in testa anche nel 2026 con Milan e Napoli a ruota. Tutte e tre hanno vinto regalando prestazioni di sostanza, ora il segnale è netto e preciso: lo scudetto sarà cosa loro. E’ da agosto che nel giro ci tengo anche il Milan, può essere il terzo incomodo.

Le tre di testa hanno qualcosa in più, ormai è evidente, con una gara da recuperare, possono scavare il primo vero solco.

Comunque tutte e tre non sono perfette e nel mercato di gennaio stanno cercando soluzioni per risolvere i problemi piccoli o grandi.

L’Inter non avrà Dumfries almeno fino a fine marzo, un grosso handicap che dovrebbe aver risolto con il ritorno di Joao Cancelo, 32 anni a maggio, ora all’ Al Hilal. L’accordo di massima con il giocatore c’è già, i nerazzurri sono convinti di avere superato la concorrenza del Barcellona, si tratta di chiudere con la società araba. Inzaghi ha dato il via libera a patto di avere in cambio un difensore centrale. All’inizio ha insistito per Acerbi, ma alla fine dovrebbe dare l’ok pure a De Vrij che l’Inter cede più volentieri. L’operazione è intelligente e poco costosa. Per sei mesi Cancelo arriva in prestito con un ingaggio da 7,5 milioni, ma l’olandese in uscita ha uno stipendio di circa 4 milioni che l’Inter risparmia. I restanti saranno divisi fra le due società. Quando c’è di mezzo il procuratore Mendes la prudenza è d’obbligo, ma anche Marotta ieri sera in tv è apparso ottimista. Questa è una operazione-tampone, troppo complicato e oneroso arrivare in gennaio al vero grande obiettivo Palestra rimandato a giugno, ma più difficile anche Dodò per la situazione della Fiorentina che vuole salvarsi tenendo tutti i migliori anche se deludenti.

Con Cancelo nel mercato in entrata dell’Inter resta aperto il discorso difensore centrale e naturalmente la posizione di Frattesi. Con Chivu trova ancora meno spazio di quanto non ne avesse con Inzaghi, ma per l’Inter resta un giocatore importante valutato 30-35 milioni. La Juve l’avrebbe preso con un scambio, la Lazio in prestito, ma i nerazzurri aspettano solo un’offerta vera che per ora non c’è ancora stata. Tanti i sondaggi del Galatasaray, ma il giocatore nicchia. Spera ancora che la Juve faccia un’offerta vera, ma sarà durissima. L’Inter aspetta, il giocatore non è sul mercato, ma neppure incedibile. Pagare moneta vedere cammello…, con tutto il rispetto. E con quella moneta sarà più facile puntare un centrale difensivo (Muharemovic?).