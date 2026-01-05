FC Inter 1908
Frattesi-Galatasaray, cifre giuste per l’Inter: nella sua testa c’è la Juve. Asllani…

Il punto della situazione sul centrocampo nerazzurro e la possibilità uscita di Frattesi: ecco come stanno le cose
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il Galatasaray fa sul serio per Davide Frattesi. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il club turco si è fatto avanti e sarebbe pronto a mettere sul tavolo un prestito oneroso per 5 milioni, completato da un diritto di riscatto per altri 30.

“I numeri sarebbero quelli giusti per convincere l’Inter. Ma deve essere inserita una condizione agevole per trasformare il diritto in obbligo”.

Per il quotidiano, il centrocampista andrebbe convinto perché nella sua testa c’è la Juventus, con l’Inter che intende rinforzare una concorrente se non davanti ad un’offerta irrinunciabile a titolo definitivo.

Nelle ultime ore, si è parlato anche di un possibile ritorno di Krjstian Asllani dal Torino:

“L’eventuale addio di Frattesi non sarà compensato dal ritorno anticipato di Asllani. Al di là dell’insoddisfazione del Torino, l’Inter non ha intenzione di riprendersi l’albanese. Tocca al club granata, dunque, preoccuparsi di trovargli una nuova sistemazione” scrive il Corriere dello Sport.

