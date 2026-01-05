Il punto della situazione sul centrocampo nerazzurro e la possibilità uscita di Frattesi: ecco come stanno le cose

Il Galatasaray fa sul serio per Davide Frattesi. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il club turco si è fatto avanti e sarebbe pronto a mettere sul tavolo un prestito oneroso per 5 milioni, completato da un diritto di riscatto per altri 30.