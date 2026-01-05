Joao Cancelo è l'obiettivo dichiarato dell'Inter. Infortunato Dumfries, i nerazzurri cercano un'alternativa di livello e da giorni sono sulle tracce del portoghese dell'Al Hilal. Il giocatore avrebbe avuto rassicurazioni dal Barcellona su un suo acquisto, ma ancora nulla si è mosso.
"Nella telenovela Cancelo il pallino continua a passare di mano: prima dall’Al-Hilal a Joao poi al Barcellona, sempre con l’Inter sul trespolo, in attesa tattica ma fiduciosa. Se di fronte al pressing dell’influentissimo agente Jorge Mendes, il presidente Laporta aggirasse le strettoie del FFP e votasse sì all’esterno, allora ciao Joao. In caso contrario, il portoghese tornerebbe in nerazzurro, per un impiego costante su entrambe le fasce e, nello stesso tempo, uno tra Acerbi e De Vrij raggiungerebbe papà Inzaghi", spiega La Gazzetta dello Sport.
