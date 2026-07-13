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Bucchioni: “Inter, Doué alternativa a Khalaili. Intanto Ausilio sta chiudendo per l’arrivo di…”

Bucchioni: “Inter, Doué alternativa a Khalaili. Intanto Ausilio sta chiudendo per l’arrivo di…” - immagine 1
Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha parlato anche del mercato dell'Inter, a partire dall'attesa per le condizioni di Khalaili
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha parlato anche del mercato dell'Inter, a partire dall'attesa per le condizioni di Khalaili:

Bucchioni: “Inter, Doué alternativa a Khalaili. Intanto Ausilio sta chiudendo per l’arrivo di…”- immagine 2

"Sul mercato potrebbe tornare anche Khalaili a conferma della maledizione della fascia destra per l’Inter ancora in difficoltà dopo la vicenda Palestra. Per l’esterno israeliano sono necessari altri accertamenti medici fra oggi e domani, il Coni ha bloccato la certificazione. In Italia, giustamente, i controlli cardiaci sono più severi".

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"Vedremo come andrà  finire, intanto i nerazzurri si sono cautelati con Guela Douè dello Strasburgo, nazionale ivoriano, fratello di Desire. Lo Strasburgo, società con la stessa proprietà del Chelsea, però ha fissato un prezzo elevato, attorno ai quaranta milioni. Nel frattempo Ausilio sta chiudendo per Chalobah dopo che il Como si è tirato fuori".

(Fonte: TMW)

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