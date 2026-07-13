Nel futuro dell'Inter c'è di sicuro Pio Esposito : il club nerazzurro punta fortissimo sul suo centravanti e vuole farne un punto di riferimento negli anni a venire. Come spiega il Corriere dello Sport, "il cambio di rotta verso una squadra più giovane a livello di età media è rappresentato proprio dal volto del centravanti classe 2005, reduce da un’ottima stagione all’esordio e rigenerato da vacanze estive di cui ha lasciato ben poche tracce sui social.

Quel che è certo è che per diverse settimane Pio Esposito sarà anche l’unico attaccante della rosa a disposizione, con Lautaro e Thuram ancora in corsa al Mondiale negli Stati Uniti (saranno tra gli ultimi a tornare inevitabilmente) e Bonny eliminato ai sedicesimi a fine giugno. Dunque l’italiano è stato l’unico ad aver usufruito di un’estate libera da impegni ufficiali e in nerazzurro dovrà ingranare fin da subito per puntare sulla sua conferma da protagonista. A proposito di nazionali, non va dimenticato che il bomber di Castellammare grazie al rendimento legato alla prossima stagione interista potrebbe costruire anche il suo ruolo da protagonista nella nuova Italia che sta prendendo forma in queste settimane.