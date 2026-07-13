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Inter al lavoro per il rinnovo di Pio Esposito: ecco i dettagli e l’eventuale nuova scadenza
Nel futuro dell'Inter c'è di sicuro Pio Esposito: il club nerazzurro punta fortissimo sul suo centravanti e vuole farne un punto di riferimento negli anni a venire. Come spiega il Corriere dello Sport, "il cambio di rotta verso una squadra più giovane a livello di età media è rappresentato proprio dal volto del centravanti classe 2005, reduce da un’ottima stagione all’esordio e rigenerato da vacanze estive di cui ha lasciato ben poche tracce sui social.
Quel che è certo è che per diverse settimane Pio Esposito sarà anche l’unico attaccante della rosa a disposizione, con Lautaro e Thuram ancora in corsa al Mondiale negli Stati Uniti (saranno tra gli ultimi a tornare inevitabilmente) e Bonny eliminato ai sedicesimi a fine giugno. Dunque l’italiano è stato l’unico ad aver usufruito di un’estate libera da impegni ufficiali e in nerazzurro dovrà ingranare fin da subito per puntare sulla sua conferma da protagonista. A proposito di nazionali, non va dimenticato che il bomber di Castellammare grazie al rendimento legato alla prossima stagione interista potrebbe costruire anche il suo ruolo da protagonista nella nuova Italia che sta prendendo forma in queste settimane.
Il popolo di San Siro già lo adora e la società di viale Liberazione sta imbastendo da alcune settimane tutto il necessario per un prolungamento di contratto per blindarlo ulteriormente fino al 2031, con un anno in più rispetto alla scadenza attuale. Anche in termini di riconoscimento per le prestazioni, per l’attaccante ci sarà un aumento economico rispetto all’ingaggio attuale che si aggira su 1,2 milioni all’anno, ed è chiaro che l’Inter sulle forti spalle di Pio Esposito voglia costruire l’attacco del futuro partendo da una solida certezza".
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