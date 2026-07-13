"Nell'Intersi lavora per piazzare non uno, ma due centrali di alto livello: saranno di età e valore diverso, ma compatibili con la difesa a tre di Chivu e capaci di occupare non una ma più posizioni".
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Gds – Inter lavora a 2 centrali di alto livello: ecco il modello. No a Stones, sì a…
Così La Gazzetta dello Sport parla del mercato nerazzurro e in particolare della difesa che dovrà essere sistemata dopo gli addii di Darmian, Acerbi e de Vrij.
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Secondo la rosea Chalobah resta il primo nome sulla lista nonostante ci siano difficoltà con la richiesta del Chelsa. La trattativa per ora è in standby "ma i nerazzurri non hanno per nulla tolto le mani dalla preda".
"Nel mentre, è stato offerto per l’ennesima volta un compagno di nazionale dello stesso Chalobah, ma di cinque anni più vecchio: John Stones, svincolato dal Manchester City dopo dieci anni di onorato servizio, alcuni anche da capitano. Al momento, pur venendo valutato con attenzione, l’inglese non è tra le priorità dei nerazzurri, decisi a investimenti su giocatori nel pieno della carriera. Modello Chalobah, insomma", spiega ancora lo stesso articolo.
(Fonte: GdS)
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