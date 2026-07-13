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Gds – Inter lavora a 2 centrali di alto livello: ecco il modello. No a Stones, sì a…

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Il club nerazzurro deve rinforzare la difesa di Chivu e ci sono dei profili individuati. Il calciatore ex City va escluso dalla lista
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

"Nell'Intersi lavora per piazzare non uno, ma due centrali di alto livello: saranno di età e valore diverso, ma compatibili con la difesa a tre di Chivu e capaci di occupare non una ma più posizioni".

Così La Gazzetta dello Sport parla del mercato nerazzurro e in particolare della difesa che dovrà essere sistemata dopo gli addii di Darmian, Acerbi e de Vrij. 

Inter Chivu
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Secondo la rosea Chalobah resta il primo nome sulla lista nonostante ci siano difficoltà con la richiesta del Chelsa. La trattativa per ora è in standby  "ma i nerazzurri non hanno per nulla tolto le mani dalla preda".

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"Nel mentre, è stato offerto per l’ennesima volta un compagno di nazionale dello stesso Chalobah, ma di cinque anni più vecchio: John Stones, svincolato dal Manchester City dopo dieci anni di onorato servizio, alcuni anche da capitano. Al momento, pur venendo valutato con attenzione, l’inglese non è tra le priorità dei nerazzurri, decisi a investimenti su giocatori nel pieno della carriera. Modello Chalobah, insomma", spiega ancora lo stesso articolo.

(Fonte: GdS)

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