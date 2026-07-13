Il club nerazzurro deve rinforzare la difesa di Chivu e ci sono dei profili individuati. Il calciatore ex City va escluso dalla lista

"Nell'Intersi lavora per piazzare non uno, ma due centrali di alto livello: saranno di età e valore diverso, ma compatibili con la difesa a tre di Chivu e capaci di occupare non una ma più posizioni".