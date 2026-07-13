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fcinter1908 calciomercato mercato inter Bucchioni: “Inter, Doué nome per la fascia. Intanto Ausilio sta chiudendo per l’arrivo di…”

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Bucchioni: “Inter, Doué nome per la fascia. Intanto Ausilio sta chiudendo per l’arrivo di…”

Bucchioni: “Inter, Doué nome per la fascia. Intanto Ausilio sta chiudendo per l’arrivo di…” - immagine 1
Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha parlato anche del mercato dell'Inter, a partire dai nomi per la fascia destra
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha parlato anche del mercato dell'Inter, a partire dai nomi per la fascia destra.

Bucchioni: “Inter, Doué nome per la fascia. Intanto Ausilio sta chiudendo per l’arrivo di…”- immagine 2
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Ecco le parole del giornalista:

Bucchioni: “Inter, Doué nome per la fascia. Intanto Ausilio sta chiudendo per l’arrivo di…”- immagine 3
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"I nerazzurri si sono cautelati con Guela Douè dello Strasburgo, nazionale ivoriano, fratello di Desire. Lo Strasburgo, società con la stessa proprietà del Chelsea, però ha fissato un prezzo elevato, attorno ai quaranta milioni. Nel frattempo Ausilio sta chiudendo per Chalobah dopo che il Como si è tirato fuori".

(Fonte: TMW)

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