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Bucchioni: “Inter, Doué nome per la fascia. Intanto Ausilio sta chiudendo per l’arrivo di…”
Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha parlato anche del mercato dell'Inter, a partire dai nomi per la fascia destra
Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha parlato anche del mercato dell'Inter, a partire dai nomi per la fascia destra.
Ecco le parole del giornalista:
"I nerazzurri si sono cautelati con Guela Douè dello Strasburgo, nazionale ivoriano, fratello di Desire. Lo Strasburgo, società con la stessa proprietà del Chelsea, però ha fissato un prezzo elevato, attorno ai quaranta milioni. Nel frattempo Ausilio sta chiudendo per Chalobah dopo che il Como si è tirato fuori".
(Fonte: TMW)
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