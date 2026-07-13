L'Inter continua a scandagliare il mercato per sbloccare le varie situazioni di stallo, in tutti i reparti. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri in queste ore starebbero riflettendo con attenzione sul profilo di John Stones, appena liberatosi a parametro zero dal Manchester City e proposto più volte:

"Inizia una stagione nerazzurra senza Acerbi, De Vrij e Darmian, colonne di un tempo passato, e nell’Inter si lavora per piazzare non uno, ma due centrali di alto livello: saranno di età e valore diverso, ma compatibili con la difesa a tre di Chivu e capaci di occupare non una ma più posizioni. Sulla base di questi presupposti, il 27enne Trevoh Chalobah resta al momento il primo nome della lista, nonostante le difficoltà nella trattativa con l’esoso Chelsea: nonostante il momento di stand by, i nerazzurri non hanno per nulla tolto le mani dalla preda".