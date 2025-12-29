Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni ha fatto il punto sul mercato dell'Inter. I nerazzurri sono a caccia di un esterno destro dopo il grave infortunio di Dumfries. "C’è una grande tentazione che si chiama Marco Palestra. Chi mastica calcio e vede oltre, ha già capito che questo ragazzo ha qualcosa di più e di diverso, è un diamante, un talento con grande personalità. L’Atalanta, ovviamente, non ha furia di vendere, non vorrebbe affrontare il problema a gennaio, ma intanto filtra un prezzo che si aggira attorno ai 35-40 milioni. Tanto, tantissimo. Ma la tentazione resta molto forte per tutti, in particolare per i nerazzurri e il fondo Oaktree che investe volentieri solo sui giovani. Marotta smentisce tutto, ma è il suo mestiere".
calciomercato
Bucchioni: “Mercato Inter, la grande tentazione ha un nome, cosa filtra. Dodo e Muharemovic…”
"La valutazione dell’Inter è attorno ai 25 milioni, una distanza non da poco. E per il mercato di gennaio il budget è relativo. Ecco che prende quota l’ipotesi della cessione di Frattesi valutato proprio quei 35 milioni richiesti dall’Atalanta per Palestra. In corsa per il centrocampista la Juve che però propone lo scambio con Thuram già rifiutato. Grande interesse per l’ex Sassuolo anche del Fenerbahce. Vedremo".
"Certo è che comprare dall’Atalanta, come sa bene l’Inter per Lookman, non è mai facile. Anche se le società sono amiche serve una follia economica. L’alternativa si chiama Dodò della Fiorentina, giocatore in caduta libera, non vuol rinnovare, avrebbe cambiato aria già l’estate scorsa. Ma l’Inter che deve ringiovanire, ha già messo gli occhi pure sul centrale Muharemovic del Sassuolo".
(Tuttomercatoweb.com)
