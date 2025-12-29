Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni ha fatto il punto sul mercato dell'Inter. I nerazzurri sono a caccia di un esterno destro dopo il grave infortunio di Dumfries. "C’è una grande tentazione che si chiama Marco Palestra. Chi mastica calcio e vede oltre, ha già capito che questo ragazzo ha qualcosa di più e di diverso, è un diamante, un talento con grande personalità. L’Atalanta, ovviamente, non ha furia di vendere, non vorrebbe affrontare il problema a gennaio, ma intanto filtra un prezzo che si aggira attorno ai 35-40 milioni. Tanto, tantissimo. Ma la tentazione resta molto forte per tutti, in particolare per i nerazzurri e il fondo Oaktree che investe volentieri solo sui giovani. Marotta smentisce tutto, ma è il suo mestiere".