L'esterno classe 2005 rimane il grande obiettivo di mercato dei nerazzurri, che puntano a bruciare la concorrenza

Fabio Alampi Redattore 29 dicembre 2026 (modifica il 29 dicembre 2026 | 12:02)

Marco Palestra rimane il grande obiettivo di mercato dell'Inter: l'esterno classe 2005 sta attirando su di sè l'interesse di tanti club, e l'intenzione dei nerazzurri è quella di anticipare la concorrenza con un piano che potrebbe svilupparsi molto presto. Ma gli intrecci con l'Atalanta potrebbero non finire qui. Lo spiega Il Giorno:

"Palestra piace a quasi tutti i top club. L'Inter, però, potrebbe muoversi prima degli altri, sfruttando il canale storico privilegiato con i Percassi, come accaduto con Bastoni, Gagliardini e Gosens. Mercato rimandato all'estate perché il giocatore fino a giugno resterà a Cagliari, dove può giocare sempre da titolare e con minore pressione. Ma a gennaio si potrebbe comunque chiudere l'affare da formalizzare poi a giugno, evitando un'asta al rialzo".

La posizione dell'Atalanta — "L'Atalanta non ha fretta di vendere, non avendo necessità di bilancio e non ha nemmeno problemi tecnici: le corsie esterne sono coperte appunto da Bellanova e Zalewski, giocatori giovani, per cui Palestra potrebbe rappresentare un indolore sacrificio di mercato che non impatta sull'organico. La quotazione attuale di Palestra si aggira sui 30 milioni, ma un girone di ritorno a questi livelli e una chiamata in azzurro potrebbero far impennare le sue quotazioni".

Palestra e non solo — "L'Inter segue la "freccia di Buccinasco" da tempo e avrebbe già avviato i primi sondaggi con l'Atalanta, ma almeno seguendo le dichiarazioni Marotta non intende avviare un Lookman bis. [...] I rapporti di mercato tra i due club sono consolidati, neppure scalfiti dalle tensioni estive per il mancato affare riguardante il nigeriano: nelle stesse settimane l'Atalanta acquistava dall'Inter il polacco Zalewski per 17 milioni.

Ora i due club, al di là della volontà di Marotta di non scoprire le carte, dialogano per Palestra e forse non solo per lui: si parla anche di Ederson, che nel 2027 andrà in svincolo e dovrebbe essere ceduto in estate e poi dell'alternativa sulla destra per i milanesi, che potrebbe essere Raoul Bellanova, cinque anni più vecchio di Palestra, anche lui milanese, di Rho".