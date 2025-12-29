FC Inter 1908
Sky – Juve, per Frattesi la metà di Muharemovic ma non basta: ecco quanto vuole l’Inter

Il club bianconero potrebbe inserire la percentuale del cartellino del difensore bosniaco attualemente al Sassuolo
Alessandro De Felice
In casa Inter, in chiave mercato, il nome caldo in uscita resta quello di Davide Frattesi.

Il centrocampista vorrebbe giocare di più e una sua partenza a gennaio non è da escludere, come confermato dal presidente Beppe Marotta prima del fischio d'inizio di Atalanta-Inter.

Sky Sport fa il punto sulla situazione di Davide Frattesi e sull'interesse della Juventus, che monitora attentamente la situazione:

"Ieri sono arrivate le parole di Marotta: lui non ha mai chiesto la cessione, di sicuro pubblicamente, e l’Inter non trattiene nessuno. L’idea di trovare più spazio c’è: è diventato la quinta-sesta scelta.

La Juventus è molto interessata, piace tanto a Spalletti e sta cercando di capire come convincere l’Inter, che lo valuta oltre 30 milioni. Un’idea è quella di inserire il 50% sulla futura rivendita del cartellino di Muharemovic, abbassando la richiesta dell’Inter. Chiaramente non basta, con i bianconeri che studiano la formula giusta".

