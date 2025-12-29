In casa Inter, in chiave mercato, il nome caldo in uscita resta quello di Davide Frattesi.
calciomercato
Sky – Juve, per Frattesi la metà di Muharemovic ma non basta: ecco quanto vuole l’Inter
Il centrocampista vorrebbe giocare di più e una sua partenza a gennaio non è da escludere, come confermato dal presidente Beppe Marotta prima del fischio d'inizio di Atalanta-Inter.
Sky Sport fa il punto sulla situazione di Davide Frattesi e sull'interesse della Juventus, che monitora attentamente la situazione:
"Ieri sono arrivate le parole di Marotta: lui non ha mai chiesto la cessione, di sicuro pubblicamente, e l’Inter non trattiene nessuno. L’idea di trovare più spazio c’è: è diventato la quinta-sesta scelta.
La Juventus è molto interessata, piace tanto a Spalletti e sta cercando di capire come convincere l’Inter, che lo valuta oltre 30 milioni. Un’idea è quella di inserire il 50% sulla futura rivendita del cartellino di Muharemovic, abbassando la richiesta dell’Inter. Chiaramente non basta, con i bianconeri che studiano la formula giusta".
