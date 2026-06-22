Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, Enzo Bucchioni ha parlato anche del mercato dell'Inter

Gianni Pampinella Redattore 22 giugno 2026 (modifica il 22 giugno 2026 | 09:58)

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, Enzo Bucchioni ha parlato anche del mercato dell'Inter. A proposito di Nico Paz, per il giornalista l'attivo dell'argentino in nerazzurro è 'possibile'.

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Sono giorni caldi e questo può diventare davvero il grande colpo dell’estate. Vediamo allora di capire cosa sta realmente succedendo e quante probabilità ci sono che l’argentino diventi nerazzurro. Sembrava fatto il ritorno al Real mentre invece i rapporti fra Nico Paz e il suo entourage con Florentino Perez si sono improvvisamente surriscaldati al punto che il giocatore è stato messo sul mercato. I contrasti sarebbero relativi all’ingaggio, ma anche e soprattutto sul futuro, la titolarità del ruolo non certa, tanta concorrenza, l’apprezzamento relativo dell’allenatore Mourinho che non sembra un suo estimatore, quindi la volontà del giocatore di rimanere a Como".

"Morale? Il Real lo vuole mettere sul mercato, ha fissato il prezzo in sessanta milioni di euro cifra che il Como potrebbe spendere viste le risorse della proprietà, ma andrebbe a violare il Fair Play finanziario al quale adesso deve sottostare per partecipare alla Champions. In tutto questo ecco l’Inter. I buoni rapporti fra Marotta e Florentino Perez sono noti, si sono incontrati a Madrid anche una decina di giorni fa. Il Real sa da sempre che Nico Paz piace all’Inter, anche l’estate scorsa se ne era parlato quando saltò l’affare Lookman con l’Atalanta. I nerazzurri hanno bisogno di un attaccante che salti l’uomo, porti fantasia e imprevedibilità. Tanto bisogno che proprio nei giorni madrileni Marotta ha chiesto a Florentino notizie di Mastantuono, altro talento argentino poco utilizzato dal Real. Ora, scoppiato il caso Paz, l’Inter è tornata alla carica, ci vuole riprovare fortemente".

"Con quali soldi? E questo è un altro grande interrogativo. Il fondo Oaktree, proprietario dell’Inter, ha dato a Marotta un budget complessivo di spesa di cinquanta milioni. Il presidente ha deciso di investirli su Palestra, le altre operazioni in ponte come Curtis Jones del Liverpool (è fatta), Ndicka dalla Roma e Solet dall’Udinese in dirittura, saranno coperte dalle uscite di Frattesi e altri. Intanto proprio Dumfries dal Real ha portato venti milioni. Marotta e Ausilio stanno riflettendo, se Oaktree non dovesse concedere un extra budget, potrebbe finire sul mercato Bastoni che è valutato 70 milioni dai nerazzurri e al Real piace moltissimo".

"E’ possibile uno scambio alla pari? Con Ndicka e Solet la difesa dell’Inter sarebbe comunque a posto anche senza Bastoni, mentre Nico Paz porterebbe un valore straordinario all’attacco. E per far soldi, attenzione anche a Thuram, un altro che per Paz potrebbe essere sacrificato. Il problema sarà ottenere l‘ok del giocatore molto legato al Como, ma l’Inter farà di tutto. Il discorso è caldissimo".

(Tuttomercatoweb.com)