Il rapporto tra Nico Paz e Lautaro Martinez è ottimo e il Toro sta provando a trasmettere determinati concetti e sensazioni al compagno di nazionale:

“Se c'è un giocatore che sa cosa significhi giocare e vincere in Italia in un grande club, quello è proprio Lautaro. Nico Paz è legato sentimentalmente al Como, lì vorrebbe rimanere, ma Lautaro gli sta facendo capire che se si aprisse una chance di trasferirsi all'Inter, andrebbe colta. Il "Toro" a Milano si è sentito subito a casa, è uno degli idoli della tifoseria e, così come fatto in passato da Zanetti, gli starà spiegando come il legame fra Inter e Argentina sia qualcosa di magico”.