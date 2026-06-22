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fcinter1908 calciomercato mercato inter Palestra attende l’Inter e “flirta” con Thuram. Ecco quando è attesa la fumata bianca

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Palestra attende l’Inter e “flirta” con Thuram. Ecco quando è attesa la fumata bianca

Palestra attende l’Inter e “flirta” con Thuram. Ecco quando è attesa la fumata bianca - immagine 1
Dopo l'incontro della scorsa settimana, si attende l'aggiornamento decisivo tra Inter e Atalanta per chiudere la trattativa per l'esterno
Andrea Della Sala Redattore 

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Dopo l'incontro della scorsa settimana, si attende l'aggiornamento decisivo tra Inter e Atalanta per chiudere la trattativa per l'esterno dei bergamaschi Marco Palestra.

Inter Palestra
Foto figc.it

Come scrive La Gazzetta dello Sport, "Marco Palestra è in vacanza in Sardegna. Tempo di relax unito a tanti allenamenti per farsi trovare pronto dal nuovo club che conta di chiudere a breve. In attesa che Atalanta e Inter trovino tutti gli accordi, lui si scalda senza perdere tempo. Nell'ultimo post Instagram dell'esterno è spuntato il like di Marcus Thuram e questo ovviamente ha infiammato i tifosi che l'hanno colto come un indizio vero e proprio. Dopo l’incontro positivo della scorsa settimana, nei prossimi giorni le parti si vedranno di nuovo per avviarsi verso la chiusura della trattativa. Intanto, Tikus sembra avere già accolto Palestra in squadra".

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