L’Inter continua a lavorare per Anan Khalaili, ma sulla corsa all’esterno dell’Union Saint-Gilloise si registra un nuovo inserimento. Secondo quanto riferito dal giornalista Sacha Tavolieri, il Como avrebbe infatti deciso di provare il sorpasso sui nerazzurri, presentando una prima proposta ufficiale al club belga.
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In Belgio – Clamoroso Como, tenta lo scippo su Khalaili: offerta superiore a…
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Il nome di Khalaili è ormai da giorni al centro del mercato dell’Inter, che lo considera uno dei profili più forti per la corsia destra. Dopo i contatti positivi con l’entourage del giocatore, il club nerazzurro sta cercando l’intesa con l’Union Saint-Gilloise, ma la distanza economica non è ancora stata colmata.
Tavolieri, su X, ha scritto: “Il Como vuole inserirsi nell’affare Anan Khalaili”. Il giornalista belga ha poi aggiunto: “Il club lombardo vuole battere l’Inter sul tempo per la sua firma e ha presentato una prima offerta in prestito con obbligo di riscatto da 27 milioni di euro”.
Una mossa importante da parte del Como, che conferma l’ambizione del club sul mercato e il desiderio di inserirsi su profili di livello internazionale. La proposta, per struttura e valore complessivo, si avvicinerebbe sensibilmente alle richieste dell’Union Saint-Gilloise, che per Khalaili continua a chiedere circa 30 milioni di euro.
Il punto centrale, però, resta la volontà del giocatore. Tavolieri, infatti, ha precisato: “Khalaili vuole unirsi all’Inter, ma i nerazzurri devono ancora raggiungere un accordo con l’Union Saint-Gilloise, che chiede 30 milioni”. Una frase che fotografa perfettamente lo stato della trattativa: Inter avanti nelle preferenze del calciatore, Como pronto a mettere pressione con un’offerta pesante.
Per i nerazzurri, ora, il rischio è quello di vedere crescere la concorrenza e irrigidirsi ulteriormente la posizione del club belga. L’accordo con Khalaili rappresenta un vantaggio importante, ma non basta senza l’intesa definitiva tra società.
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