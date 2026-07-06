Il nome di Khalaili è ormai da giorni al centro del mercato dell’Inter, che lo considera uno dei profili più forti per la corsia destra. Dopo i contatti positivi con l’entourage del giocatore, il club nerazzurro sta cercando l’intesa con l’Union Saint-Gilloise, ma la distanza economica non è ancora stata colmata.

Tavolieri, su X, ha scritto: “Il Como vuole inserirsi nell’affare Anan Khalaili”. Il giornalista belga ha poi aggiunto: “Il club lombardo vuole battere l’Inter sul tempo per la sua firma e ha presentato una prima offerta in prestito con obbligo di riscatto da 27 milioni di euro”.