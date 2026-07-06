Con il probabile arrivo di Khalaili, i nerazzurri riflettono sul ruolo di vice sulla fascia destra: addio possibile

Alessandro De Felice Redattore 6 luglio 2026 (modifica il 6 luglio 2026 | 10:02)

L’addio ufficiale di Dumfries e le ore calde per l’arrivo di Khalaili, ma non solo. La corsia di destra dell’Inter è bollente, con il club nerazzurro che riflette anche per il ruolo di vice e deve scegliere tra Luis Henrique e Diouf, senza poter escludere a priori la partenza di uno dei due.

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“Oltre alle motivazioni tecniche, la scelta sarà ovviamente anche economica in base alle offerte che arriveranno durante la sessione di mercato, senza dimenticare che il club nerazzurro ha sborsato all’incirca le stesse cifre per entrambi: 20 milioni più bonus per l’ex Lens e 23 milioni più bonus per l’ex Marsiglia” evidenzia il Corriere dello Sport.

Diouf ha cambiato in corso d’opera la sua posizione, anche grazie all’intuizione di Chivu:

“Il transalpino era arrivato per rinforzare il centrocampo sul finire della scorsa estate, ma poi la sua stagione ha preso una piega diversa ed è stato dirottato sulla destra. Si tratta di una scelta senza soluzione di ritorno, visto che in mezzo al campo il club interista intende attrezzarsi in maniera diversa”.

Il CorSport aggiunge:

“Lo stesso tecnico interista è rimasto favorevolmente impressionato dalla capacità di Diouf di riciclarsi da mezzala a esterno, prima sfruttando l’infortunio di Dumfries e poi cominciando ad acclimatarsi in un ruolo che non aveva mai coperto”.

Su Luis Henrique invece:

“Alla sua prima stagione a Milano non ha convinto del tutto ed è per questo che l’Inter di fronte a offerte adeguate sarebbe disposta a lasciarlo andare. Le caratteristiche rispetto a quelle di Diouf sono ben diverse e, in caso di permanenza, il brasiliano potrebbe tornare utile a Chivu anche sulla sinistra come alternativa a Dimarco nel caso in cui Carlos Augusto fosse impiegato da braccetto”.

La cessione di uno dei due permetterebbe all’Inter di mantenere un solo vice esterno a destra, cogliendo l’occasione per monetizzare e reinvestire le risorse sul potenziamento della rosa in altri reparti.

Il brasiliano potrebbe fare gol a diversi club:

“Già nell’inverno scorso si era fatto vivo il Bournemouth. Inoltre il verdeoro avrebbe caratteristiche più complementari con quelle di Khalaili, nel caso in cui quest’ultimo dovesse sbarcare a Milano, ma a questo punto è probabile che Chivu inizi il ritiro con più alternative a destra di quelle necessarie”.

Il quotidiano chiosa:

“Molto dipenderà dalle offerte, ma se Diouf è pronto a un’altra stagione di apprendimento nel nuovo ruolo, le antenne di Luis Henrique invece restano dritte e dopo Ligue 1 e Serie A l’ex Marsiglia vedrebbe il calcio inglese come lo step naturale per la propria carriera”.