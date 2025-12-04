Manu Koné resta in cima alla lista dell’Inter per rinforzare il centrocampo, c'è anche il PSG: prezzo, posizione Roma e un fattore cruciale

Alessandro Cosattini Redattore 4 dicembre 2025 (modifica il 4 dicembre 2025 | 21:02)

Manu Koné resta in cima alla lista dell’Inter per rinforzare il centrocampo. Era già un obiettivo in estate e lo è ancora oggi: è lui il vero sogno di mercato di Cristian Chivu. Così calciomercato.com ha parlato del centrocampista francese in chiave mercato:

Il prezzo e c'è anche il PSG — “I giallorossi sono riusciti a portarlo nella Capitale per 18 milioni di euro. Valore che adesso è quasi triplicato. La Roma lo valuta oltre 50 milioni e coi Mondiali in arrivo può aumentare ancora di più. E le big d’Europa sono in agguato, soprattutto il Paris Saint-Germain squadra che tifa fin da piccolo.

Fattore cruciale per giugno — In Italia, invece, l’interesse concreto è quello dell’Inter che la sorsa estate aveva intenzione di mettere sul piatto circa 40 milioni più bonus. Troppo pochi per i Friedkin che, come detto in precedenza, lo valutano più di 50. Il francese è considerato uno degli incedibili e a gennaio la situazione non cambierà. Manu non è in vendita e resterà alla Roma almeno fino alla fine della stagione. Discorso diverso a giugno, quando i giallorossi dovranno incassare dei soldi entro il 30 (la cifra precisa ancora non è stata svelata) e lui potrebbe essere uno dei sacrificati. Presto per parlarne”, si legge.