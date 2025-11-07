Al termine della stagione, con molta probabilità Yann Sommer lascerà l'Inter. Il portiere svizzero, che va per i 37 anni, ha il contratto in scadenza e per questo motivo il club nerazzurro da tempo ha iniziato a guardarsi intorno. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza, c'è quello di Elia Caprile. Il portiere del Cagliari è uno dei protagonisti in positivo dei sardi in questo inizio di stagione e sta dimostrando di potersi meritare una big. Il problema è rappresentato dall'alta valutazione che ne fa il Cagliari.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Da Cagliari – Inter interessata a Caprile, Giulini spara alto: le cifre e le ipotesi sul tavolo
calciomercato
Da Cagliari – Inter interessata a Caprile, Giulini spara alto: le cifre e le ipotesi sul tavolo
Il club nerazzurro ha messo nel mirino il portiere del Cagliari. L'ostacolo maggiore è la valutazione del cartellino
Secondo quanto riporta Cagliarinews24, il club sardo, che lo ha riscattato dal Napoli per circa 8,5 milioni di euro, oggi lo valuta almeno 35 milioni. "Una cifra importante che spinge la società meneghina a studiare formule alternative. Tra le ipotesi sul tavolo ci sarebbero un prestito con diritto di riscatto o l’inserimento di contropartite tecniche".
(cagliarinews24.com)
© RIPRODUZIONE RISERVATA