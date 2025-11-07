Al termine della stagione, con molta probabilità Yann Sommer lascerà l'Inter. Il portiere svizzero, che va per i 37 anni, ha il contratto in scadenza e per questo motivo il club nerazzurro da tempo ha iniziato a guardarsi intorno. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza, c'è quello di Elia Caprile. Il portiere del Cagliari è uno dei protagonisti in positivo dei sardi in questo inizio di stagione e sta dimostrando di potersi meritare una big. Il problema è rappresentato dall'alta valutazione che ne fa il Cagliari.